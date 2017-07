Deelnemers uit verschillende landen aan de tweedaagse workshop in St. Lucia.





De trekkers van deze Coalitie zijn Dona Martinez, Executive Director of The Family Planning Association of Trinidad and Tobago en Adler Bynoe, CEO van de Caribbean Family Planning Associations (CFPA). Eén van de strategieën van de Coalitie is om de media te betrekken in de informatiestroom naar de gemeenschap toe. Afgelopen week is er een tweedaagse workshop gehouden in Saint Lucia waar zowel journalisten als de directeuren van de verschillende Family Planning organisaties aan deelnamen.De Coalitie ziet de media als meest geschikte partner om de gemeenschap beter en sneller te informeren over onderwerpen aangaande seks en seksualiteit. De workshop resulteerde in succesvolle identificatie van samenwerkingsstrategieën met de media. Gekeken is naar opties voor educatie van de samenleving, bewustwordingstrainingen voor de media en een campagne over seksualiteit."We zijn bekend met het vraagstuk van tienerzwangerschappen, de toename van seksueel en gender gerelateerd geweld op scholen en de porno filmpjes van jongeren die circuleren via social media. Deze vraagstukken zouden kunnen worden voorkomen met het geven vanop scholen”, stelt Bandhoe. Deze educatieve aanpak is getest en als succesvol omschreven door onder meer de Unesco. “Onze jongeren kunnen met deze vorm van uitgebreide en veelomvattende educatie versterkt worden in hun kritisch denken om weloverwogen beslissingen over hun seksueel gedrag te nemen. Zij kunnen zelf werken aan het managen van hun groei naar volwassenheid en respectvolle relaties opbouwen als seksuele wezens, volwaardige partners en ouders”, zegt Bandhoe.Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het Caribisch gebied nog niet helemaal open staat voor andere seksuele geaardheden zoals de LGBTI gemeenschap. De Coalitie wil hierin verandering brengen door de gemeenschap bewust te maken dat elk mens recht heeft op een eigen seksuele identiteit, zonder dat ze worden gediscrimineerd. Verder wil de Coalitie taboe onderwerpen als abortus en de daarmee gepaard gaande excessen uitgebreid belichten vanuit diverse invalshoeken. Vrouwen worden vaak gestigmatiseerd wanneer ze abortus plegen, echter blijkt uit statistieken dat duizenden vrouwen en meisjes abortus plegen, omdat ze zwanger raken als gevolg van seksueel geweld zoals verkrachtingen en incest.De Coalitie stelt dat vrouwen de vrije keuze moeten hebben om binnen het juridisch raamwerk op een veilige wijze een abortus te kunnen plegen. De Coalitie werkt ook aan het mede creëren van een omgeving waarin internationaal overeengekomen seksuele en reproductieve rechten daadwerkelijk kunnen worden beleefd door de gewone burger in hun dagelijks leven. “Denk maar aan de vrije ongehinderde toegang tot anticonceptie voor jongeren en vrouwen. In Suriname gebruikt 17% van de vouwen geen anticonceptie terwijl ze dat wel zouden willen (MICS 2010). Voor jonge vrouwen in de leeftijdscategorie 15 -19 jaar is dit percentage het hoogst en wel 39%”.Nu de media als partner is meegenomen in de doelstellingen van deze instituties, wordt verwacht dat er op een gebalanceerde en verantwoordelijke manier gecommuniceerd kan worden over deze maatschappelijke issues. De resultaten van deze samenwerking kunnen veranderingsprocessen stimuleren die zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Ruim 13 Caribische landen maken deel uit van deze Coalitie, die samenwerkt met regionale partners zoals de PAHO/WHO en internationale partners zoals the International Planned Parenthood Federation (IPPF)