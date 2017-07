Minister Gillmore Hoefdraad begroet Frits Terlaan van SPSB. De bank heeft een loket geopend bij Belastingdienst. (Foto: Financiën)





De dienstverlening voor de belastingplichtigen staat te allen tijden voorop. Het bankloket zorgt ervoor dat de service wordt vergroot en de betalingen veilig, snel en efficiënt worden uitgevoerd, deelt het ministerie van Financiën mee. De diensten naar de burgers worden sneller afgewikkeld en de verwerkingstijd wordt drastisch ingekort.Het automatiseren van de betalingen bij de Belastingdienst is een onderdeel van de hervormingen van de staatsfinanciën. Sinds april waren belastingplichtigen niet meer in de gelegenheid contante betalingen te doen bij de Belastingdienst. Door het nieuwe bankloket van de SPSB kan deze procedure worden vereenvoudigd en komt de Belastingdienst de belastingplichtigen tegemoet voor het voldoen van kleine bedragen op het Centraal Belastingkantoor. Voor de transacties van grote bedragen kan men zoals gebruikelijk terecht bij de huisbankier.Het ministerie van Financiën is ook druk bezig met het inrichten van een klantenservice afdeling om niet alleen de betalingen, maar de totale service voor alle producten, diensten en activiteiten te optimaliseren.Minister Gillmore Hoefdraad en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto oriënteerden zich dinsdag op de locatie aan de Sommelsdijckstraat.