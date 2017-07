Benjamin D. heeft de Rijwet overtreden. Hij heeft het stopteken van de agent tijdens een verkeerscontrole genegeerd. De ruiten van het voertuig waren donker getint. Bij zijn aanhouding werden er cocaïne bolletjes bij hem aangetroffen. Dit acht kantonrechter Rewita Chatterpal wettig en overtuigend bewezen.De magistraat veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan zeven voorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van SRD 500 of een vervangende hechtenis van twee weken en een proeftijd van drie jaar. Met deze opgelegde straf komt Benjamin D. op vrije voeten.De man werd bijgestaan door raadsman Benito Pick. De advocaat had reeds aangevoerd dat de werkwijze van de politie verkeerd is geweest. Hij stelde dat er in strijd is gehandeld met het beginsel van zuiverheid. Hij vroeg het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te willen verklaren in deze zaak.Volgens de kantonrechter had de verbalisant grond om het onderzoek in het voertuig te plegen. Het in zijn bezit hebben van de drugs achtte de kantonrechter wettig en overtuigend bewezen.Wanita Ramnath