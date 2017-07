Meriba wordt samen met Ruben S. (39), Errol S. (41) en Anthony C. (55) verdacht van het beroven van de ondernemer R.S. op 9 november 2015. De verdachten wordt ook poging tot doodslag, overtreding van de Vuurwapenwet tezamen en in vereniging ten laste gelegd.Officier van justitie (ovj), Duncan Nanhoe, eiste tegen Meriba een celstraf van tien jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Deze eis geldt ook voor de medeverdachte Anthony C. De eis tegen Errol S. is acht jaar tegen Ruben S. werd een celstraf van twee jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist. Het verzoek werd gedaan om de man weer in het gevang te plaatsen. Volgens de ovj is Meriba de 'Codex Pater Intellectus' geweest: hij is de beramer van het plan, hij gaf de instructies en informatie en hij heeft het plan voorbereid met de medeverdachten.De raadslieden Benito Pick en Raoul Lobo die de verdachte Romano Meriba bijstaan, wezen op de meinedige verklaring van de toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie (JusPol). Beiden hebben gevraagd om hun cliënt vrij te willen spreken, omdat wettig en overtuigend bewijs volgens hen niet geleverd is. Lobo benadrukte dat door de aanwezige voorkennis de opsporing en vervolging belaste ambtenaren ernstige inbreuk gemaakt hebben op beginselen van een goede procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan. Pick merkte op dat Meriba vanaf het begin bevooroordeeld is door de samenleving en media. Hij wordt met naam en toenaam genoemd. Ook hij heeft recht op een eerlijk proces, voerde advocaat aan. Hij vroeg vrijspraak voor Meriba.Advocaat Georgette Leter die de verdachte Ruben S. bijstaat, zei in haar pleidooi dat het aandeel van haar cliënt in deze zaak miniem is. Ze voerde aan dat de verdachte zijn betrokkenheid, het afzetten van de twee personen bij de autozaak en het hebben van de wapens in zijn woning, heeft bekend. Volgens de advocaat is er sprake van passieve deelneming aan het strafbare feit.Advocaat Valery Pique, die Anthony C. bijstaat in de Meribazaak, benadrukte in zijn pleidooi dat het onderzoek van de politie zuiver moet zijn. Belangrijke informatie mag niet gemanipuleerd worden. Zo had de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, volgens de advocaat in de media aangekondigd dat zij voorkennis had van beroving. Raadsman Oscar Koulen heeft op de rechtszitting van dinsdag gepleit voor zijn cliënt Errol S. De advocaat vroeg om vrijspraak voor zijn cliënt in drie ten laste gelegde feiten. Voor een ander feit vroeg de raadsman om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te willen verklaren. Tegen deze verdachte is er een celstraf van acht jaar geëist door het OM.De raadsman voerde aan dat er een verschil is tussen diefstal middels geweld en afpersing. Volgens Koulen is er sprake van afpersing als er gelet wordt op de modus operandi. Voor het feit ‘poging tot doodslag’ vindt de raadsman dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard moet worden. Hij benadrukte dat zijn cliënt geraakt werd tijdens de schotenwisseling. Volgens Koulen is het moeilijk voor iemand die reeds uitgeschakeld is nog te pogen een ander te doden.Wanita Ramnath