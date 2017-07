President Desi Bouterse aan het woord over de kwestie Alcoa. Achter hem Dilip Sardjoe (voorzitter presidentiële commissie en Marc Waaldijk, lid). Foto: Raoul Lith)





In de mou is overeengekomen om de meer dan 760 miljoen ton bauxietreserves in het Bakhuysgebied te exploiteren. De reserves zijn volgens het staatshoofd goed voor de opbouw van een bauxiet-aluinaarde –industrie voor minstens 100 jaar. De Alcoa zal een bankable feasibility studie verrichten over de exploitatie van het Bakhuysbauxiet. De studie zal naar verwachting 3 tot 4 jaar duren. De Alcoa zal de volledige kosten, ongeveer US$ 50 miljoen, betalen voor de studie. Daarna zal het bedrijf de studie in eigendom aan de Staat Suriname overdragen.De Alcoa is bereid om in een te vormen consortium voor exploitatie van Bakhuysbauxiet, inclusief raffinaderij, te participeren. De werkzaamheden te Bakhuys zouden bij vlot verloop, na 4 tot 5 jaar kunnen beginnen, deelt president Bouterse mee.In de intentieverklaring is verder de ontmanteling van de Paranam-raffinaderij opgenomen en de bouw van een nieuwe raffinaderij te Bakhuys. Het staatshoofd zet dat de nieuwe en moderne raffinaderij te Bakhuys een initiële productiecapaciteit van 1,5 miljoen ton aluinaarde per jaar, kan worden uitgebreid tot 3 miljoen ton per jaar.Voor de betaling van de achterstallige stroomrekening van de Staat bij de Alcoa, zo’n US$ 50 miljoen, is ook een formule bedacht. Op basis van de huidige Power Purchase Agreement van 1999 zal de referentieprijs voor olie die wordt gebruikt in de stroomprijsformule worden vastgesteld op US$ 40 per barrel vanaf 2017. Jaarlijks tot en met 2019 wordt de olieprijs met US$ 3 verhoogd. Tot en met 31 december 2019 zal de stroomrekening van de staat maandelijks met US$ 100.000 extra worden belast. In vier jaar komt dat op in totaal US$ 4,8 miljoen. Met deze formulering zou de stroomrekening die vanaf 2014 niet is betaald, worden afgekocht.De Brokopondo Overeenkomst wordt per 31 december 2019 vroegtijdig beëindigd, met de gelijktijdig overdracht van de Afobaka waterkrachtwerken en al het overige aan de staat Suriname. Ook zal de Alcoa de herstel van de milieuschade volledig voor zijn rekening nemen en wel conform de milieuwetgeving van de Verenigde Staten va Amerika.