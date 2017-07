President Desi Bouterse had eerder deze maand te kennen gegeven in De Nationale Assemblee dat de regering in comité-generaal informatie wilde verstrekken. Dit is niet meer nodig waardoor De Nationale Assemblee besloten heeft dat de comité-generaal overgaat in een openbare vergadering.De openbare vergadering waarin de regering informatie zal geven, wordt straks gehouden, bevestigt Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tegenover Starnieuws. Verwacht wordt dat die vergadering rond 13.00 uur zal beginnen. Het agendapunt over Volksgezondheid is geschrapt. Op de agenda staat nu:'Informatie van de regering c.q. de President over kwestie ALCOA'.