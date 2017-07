De besloten vergadering zou vanmorgen om 9.00 uur worden gehouden. De Assembleeleden hebben te horen gekregen dat afgezien wordt van het houden van een comité-generaal.Er was veel kritiek geuit op het houden van een geheime vergadering, aangezien het om een nationale zaak gaat. Tegenstanders van comité-generaal stelden dat de regering niet met open vizier naar buiten wil treden omdat er belangen zouden spelen. Er is nog geen officiële informatie over de reden van het afzien van de geheime vergadering.Voor vanmiddag 14.00 uur is een openbare vergadering uitgeschreven over het Ontwikkelingsplan en de begroting 2017. De regering komt dan aan het woord. Zij zal vragen beantwoorden die Assembleeleden in de eerste ronde hebben gesteld.