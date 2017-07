Oppositieleiders voeren de druk op de regering van president Nicolás Maduro op na de stemming van zondag. (Foto's: Reuters)





In een verklaring zeggen de oppositieleiders dat 7,6 miljoen mensen zondag hebben deelgenomen aan het referendum die de oppositie had georganiseerd over de plannen. Zij hebben ook aangekondigd dat zij nieuwe rechters voor het Hooggerechtshof zouden benoemen.Het parlement, dat ingevuld zal worden door burgers, zou de macht hebben om de Nationale Vergadering te ontbinden en de grondwet te herschrijven.Oppositiepartijen hebben de meerderheid in de Nationale Vergadering. Zij willen vervroegde verkiezingen. Maduro’s ambtstermijn eindigt in 2019. "Het is tijd voor nul uur," zei oppositieleider Freddy Guevara, die namens de coalitie Democratische Eenheid (MUD) spreekt."We doen donderdag een beroep op het hele land om zich massaal en vredig aan te sluiten bij een nationale burgerstaking van 24 uur. Het protest is een mechanisme van druk en een voorbereiding op de definitieve escalatie die volgende week zal plaatsvinden."Hij voegde eraan toe dat de oppositie woensdag de eerste stappen zou treffen om een nationale eenheidsregering te vormen en dat deze vrijdag nieuwe rechters zou aanstellen. Correspondenten zeggen dat dergelijke voorstellen de mogelijkheid van een parallelle staatsstructuur verhogen.Kort voor de persconferentie van de oppositie heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Samuel Moncada, de stemming van zondag bekritiseerd. "Het was een grotesk experiment van media manipulatie. Het heeft geen wettelijke validiteit," zei hij. 'Niemand weet of zal ooit weten hoeveel mensen hebben deelgenomen', voegde hij eraan toe.De regering heeft gezegd dat het referendum doorspekt was met bedrog en dat mensen meerdere keren bij verschillende stembureaus konden stemmen. Zaterdag heeft president Maduro de stemming van de tafel geveegd als "zinloos".Academici die de stemming hebben gecontroleerd, hebben gezegd dat bijna iedereen die heeft gestemd, het nieuw congres van Maduro heeft afgewezen en een oproep voor verkiezingen vóór heeft ondersteund. Guevara zei dat de Venezolaanse bevolking een mandaat hebben gegeven, ze hebben het "frauduleus voorstel van Nicolás Maduro" afgewezen. "Het regime moet begrijpen dat we de vernietiging van Venezuela niet zullen toelaten," zei hij. "De regering moet haar voorstel van grondwettelijke fraude intrekken."De uitvoering van het plan van president Maduro begint op 30 juli met een stemming voor de nieuwe constituerende vergadering. De 545 leden van het orgaan zullen de bevoegdheid hebben om staatsinstellingen op te heffen, inclusief de nationale vergadering. Maduro stelt dat de vergadering de enige manier is om Venezuela uit zijn economische en politieke crisis te helpen. Hij zegt dat de oppositie de overheid probeert omver te werpen.De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gedreigd om "harde en snelle economische acties te nemen" als president Maduro zijn plannen om een constituerende vergadering op 30 juli in te stellen, voortzet.'Gisteren (zondag) heeft het Venezolaanse volk opnieuw duidelijk gemaakt dat het voor democratie, vrijheid en rechtsstaat staat. Maar zijn sterke en moedige acties blijven genegeerd worden door een slechte leider die ervan droomt om dictator te worden,' zei Trump in een verklaring van het Witte Huis."De Verenigde Staten zal niet toekijken terwijl Venezuela in elkaar klapt. Als het regime van Maduro op 30 juli zijn constituerende vergadering oplegt, zal de Verenigde Staten sterke en snelle economische acties treffen," zei Trump.