Assembleelid Mahinder Jogi (VHP)





Jogi zegt in een interview aan Starnieuws dat al meer dan een jaar de intentieverklaring met Alcoa door het gehele parlement is afgewezen. Toch is de regering op basis van dit document doorgegaan met het voeren van onderhandelingen met Alcoa. Hierna zijn op diverse momenten vragen gesteld aan de regering, maar de antwoorden zijn steeds uitgebleven.Het VHP-fractielid merkt op dat de informatie die de regering geeft belangrijk is voor de samenleving. "Waarom moet er dan een voor het volk geheime vergadering worden gehouden. Als de informatie in comité-generaal wordt gegeven, mag hierover niet in het openbaar worden gesproken. Wij laten ons niet monddood maken," stelt Jogi. Hij zal de vergadering niet bijwonen die om 9.00 uur achter gesloten deuren wordt gehouden."Er is afstemming hierover geweest met partijleider Chan Santokhi. Uit strategische overwegingen zal een deel van de fractie de vergadering bijwonen, om te horen wat de regering te zeggen heeft," zegt Jogi. Een deel blijft buiten, waardoor deze twee kwesties vrijuit aan de kaak gesteld kunnen worden. De samenleving heeft recht op informatie. De bauxietkwestie is een nationale aangelegenheid, waar het volk van Suriname niet buiten gesloten kan worden door de volksvertegenwoordiging, voert de politicus aan.