De drugs waren verstopt tussen kleding en waren verwerkt in poedermelk. Shanon C. wilde niet in het bijzijn van Patrick M. gehoord worden. Volgens haar leerde zij de medeverdachte twee jaar geleden via FaceBook kennen. Hij benaderde haar om naar Guyana te komen. Ze reisde af en hij hield haar voor dat paspoorten gestolen worden. Hij vroeg haar om haar paspoort te bewaren en zij gaf hem het paspoort. Bij de politie had zij een andere verklaring afgelegd. Volgens Shanon C. heeft Patrick M. de drugs in haar koffer geplaatst.Patrick M. verklaarde dat hij Shanon C. niet kende. Hij leerde haar kennen via een zekere John. Volgens hem was John het brein en hij heeft hem slechts geassisteerd. Hij moest ervoor zorgen dat Shanon C. veilig terug zou zijn in Suriname. Op de camerabeelden zijn de handelingen van Patrick M. duidelijk zichtbaar. De kantonrechter confronteerde hem hiermee. Hij verklaarde dat hij in opdracht van John gehandeld had. Hij kreeg SRD 250 hiervoor. Hij moest haar van het hotel naar Zanderij brengen. Hij beweerde niets van de drugs af te weten.Op verzoek van de advocaat John Ferdinand die Shanon C. bijstaat, is de moeder van de verdachte gehoord. De moeder kan zich niet voorstellen dat haar dochter is overgegaan tot dit feit. Ze was van plan een kapperszaak te openen in Guyana. Volgens de moeder hebben vrienden haar op het verkeerde pad gebracht. Haar dochter is een lief en aardig meisje. Advocaat Georgette Leter die Patrick M. bijstaat, heeft de rechter gevraagd om Shanon C. als getuige te horen. Zij heeft bezwarende verklaringen afgelegd tegen de medeverdachte. Raadsman Ferdinand voerde aan dat het juridisch onmogelijk is en uitte zijn bezwaren hiertegen. De raadsvrouw merkte op dat zij tot dit besluit is gekomen, omdat Shanon C. terug is gekomen op haar eerder afgelegde verklaringen. Op 7 augustus zal Shanon C. als getuige gehoord worden in deze zaak.