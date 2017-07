Jacobus Adoe (87) is op zondag door zijn kleinzoon Jermain S. dood gekapt. De politie van Stolkertsijver trof het ontzielde lichaam van Adoe met kapwonden aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat Jermain in een woordenwisseling was geraakt met zijn overgrootvader. Hij maakte er een gewoonte van de oude man te terroriseren en bedreigde hem vaak met de dood. De moeder van Jurmain waarschuwde hem telkens de man met rust te laten.Op zondag waarschuwde zijn moeder hem weer. Reagerend hierop liep hij toen naar de woning van zijn moeder en zus. Hij pakte een eind hout en een steen waarmee hij hen te lijf ging. De twee vrouwen liepen letsels op, waarna de gewonde zus in haar voertuig stapte en de politiepost te Stolkertsijver aandeed. Terwijl de zus achterruit reed, sloeg Jermain met een scherp voorwerp de achterruit van het voertuig stuk.Jermain liep vervolgens naar de woning van zijn overgrootvader en bracht de man de verwondingen toe. Hij vluchtte daarna het bos in. De gewonde kleindochter snelde het slachtoffer te hulp, maar kon helaas weinig doen. De moeder en zus van Jurmain zijn per eigen gelegenheid gebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De moeder is ter verpleging opgenomen op de afdeling chirurgie, terwijl de zus na medische behandeling is heengezonden.Het lijk is na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Oost, meldt de politie Public Relations.