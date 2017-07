Manschappen helpen tijdens de installatie van de zonnepanelen te post Stoelmanseiland. (Foto’s: archief Chen Zhibin)









Afhankelijk van het zonlicht kunnen de acht zonnepanelen samen 3 kilowatt stroom opwekken. “De militairen kunnen de hele dag de vriezer draaien, op de computer werken en hun mobiel opladen. De ventilator kan werken, ‘s avonds kunnen de lampen aan en kunnen zij televisie kijken,” zegt Chen aan Starnieuws. Het pad van afhankelijkheid van brandstof uit de stad voor de lichtmotor, behoort hiermee tot het verleden. Althans voor post Stoelmanseiland – één van de vier militaire detachementen langs de oostgrens. De schenking wordt in de huidige financiële crisis als zeer welkom ervaren. Er kan nu ook 24 uur radiocontact zijn. Dit is heel belangrijk in geval van calamiteiten, zoals een dorpeling die spoed medische hulp nodig heeft.De stroomopwekking door zonne-energie betekent vooral een grote financiële besparing op de maandelijkse begroting. Ook het risico voor verlies van mensenlevens en goederen wordt verkleind. Maandelijks worden er vier vaten diesel opgestuurd voor de vier posten. Voor dit transport (heen en terug) worden er zes vaten brandstof gebruikt. In dezelfde boot, reizen ook 15 manschappen mee, voor de aflossing op de post. Het gebeurt weleens dat de boot kapseist in de sterk stromende rivier met de vele gevaarlijke sula’s en rotsen.Twee keer in de maand worden de militairen op de posten van foerage voorzien. Zij moeten dit opslaan in de vriezer, die soms drie tot vier uurtjes in de avond draait op de lichtmotor. Met de nieuwe elektriciteitsvoorziening zullen de voedingswaren als brood, vlees, vis en groente niet meer aan bederf onderhevig zijn.Chen, zelf een ex-militair die in het Chinese leger heeft gediend, zegt dat het leger een bijzonder plekje in zijn hart heeft. Hij is regelmatig in het binnenland en zag de situatie te Stoelmanseiland. “Een militair wilde bellen, maar er was geen stroom om radiocontact te maken. Hij kon zijn mobiel ook nergens opladen.” Chen bood ter plekke de schenking aan.Het donatieproces kwam op gang en de formele gesprekken met het ministerie werden in april gevoerd. De minister was enthousiast en wilde het project zo snel als mogelijk uitvoeren, vertelt Chen. Door de lage waterstand, konden de materialen pas in juni worden vervoerd. Het zonnepanelenproject te Stoelmanseiland wordt als een pilot gezien. Indien dit succesvol blijkt, dan is het niet uitgesloten dat meerdere militairen posten van deze stroomoptie worden voorzien.Chen Jet, gespecialiseerd in zonnepanelen, heeft de installatie gedaan en staat 5 jaar garant ervoor. Enkele manschappen zijn geïnstrueerd hoe de apparatuur te onderhouden. Chen heeft hen op het hart gedrukt het systeem niet over te belasten. De ondernemer heeft de afgelopen jaren tientallen personen, zoals winkeliers en goudkampen in district Sipaliwini, voorzien van zonnepanelen. Hij doneerde eerder ook aan de VOJ school Apoera en de politie.