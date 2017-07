Rechter Ingrid Lachitjaran houdt de eerste zitting in het nieuwe kantongebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat. (Foto's: JusPol)





Het nieuwe gebouw van de Griffie der Kantongerechten is op dinsdag 25 april 2017 opgeleverd en overgedragen door gewezen minister Eugene van der San aan het Hof van Justitie, meldt de afdeling Voorlichting van Juspol. Na de oplevering in april moest er nog heel wat voorbereidingen getroffen worden om zittingen te kunnen houden. Na intensieve inspanningen die gepleegd zijn door het personeel van het Hof van Justitie, is het gelukt om vandaag de eerste zittingen te houden.De rechter bedankt alle ministers die een bijdrage hebben geleverd om dit prachtige gebouw voor het Hof van Justitie neer te zetten. Ze bedankt vooral de gewezen minister Van der San die kort na zijn aantreden dit gebouw heeft overgedragen aan het Hof van Justitie.Advocaat Oscar Koulen, die al vanaf 1965 advocaat is, zegt blij te zijn om dit historisch moment mee te maken. Hij zei dat ditzelfde gebouw eerder al een gerechtsbouw was, maar het zag er niet zo mooi uit als dit nieuwe gebouw. Gedurende zijn loopbaan heeft hij de Kantongerechten in verschillende gebouwen meegemaakt. “We zijn u dankbaar, de natuur dankbaar en ook de toenmalige ministers van Justitie en Politie om de situatie nu voor ons allen beter te krijgen”, zegt Koulen.In dit gebouw is het Hof van Justitie, het Kantongerecht, het Rechtercommissariaat en de Krijgsraad gevestigd. Er zijn nu slechts twee zittingszalen van het Kantongerecht in gebruik genomen, omdat de overige organen nog niet zijn verhuisd. Rond augustus moet de verhuizing compleet zijn. Het gebouw telt vijf ruime zittingszalen en twee ruimtes voor de verhoren van de rechter-commissaris (rc); 1 voor de toetsing en 1 voor de bewaring. Er is ook een ruimte voor gerechtelijk vooronderzoek) en ééntje voor videoconference voor de rc.