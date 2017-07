Werkbespreking over het camera surveillancesysteem tussen Suriname en Chinese technici. (Foto: KNTS)





Acht Chinese technici van het Chinese staatsbedrijf(DRFT) waren van 8 juni tot 6 juli in Suriname voor de haalbaarheidsstudie. Het is de eerste keer dat China een team van experts stuurde voor dit cameraproject, bevestigt de Economische afdeling binnen de Chinese ambassade tegenover Starnieuws.Het DRFT-team heeft zich in Paramaribo en omstreken georiënteerd. Er is een veldonderzoek gedaan naar de locaties voor de plaatsing van de camera’s. De technici hebben ook verschillende personen en instanties gesproken. Suriname heeft recentelijk het verzoek gedaan om meer districten op te nemen in dit camera surveillancesysteem. Het proces is gestart en de technici gaan na of de uitbreiding haalbaar is. De opdrachtgever, het Chinese Handelsministerie wacht het rapport met de bevindingen af en zal dan beslissen of het een ja, of nee wordt.De follow-up is de ontwerp- en constructiefase. Voor beiden worden er aparte inschrijvingsprocedures gehouden in China. Het kan dus nog even duren voordat men de eerste camera ziet hangen. De schenking, aangeboden in 2015, staat in het teken van de aanpak van de zware criminaliteit.In alle stilte is op 28 juni een aanvang gemaakt met de bouw van het Wanica Ziekenhuis. Het Chinese staatsbedrijf The 23rd Metallurggical Construction Group Co. (Ltd of Minmetals) is belast met de bouwwerkzaamheden. De schenking loopt vanaf 2011. Rond het ziekenhuis komen ook 350 van de 1000 geschonken woningen te staan.Momenteel ligt het financieringsplaatje voor de uitbreiding van de J.A. Pengelluchthaven bij de China Export-Import Bank. Indien goed gekeurd, dan zal de financieringsovereenkomst binnenkort worden getekend, waarna de China Harbour Engineering Company, aan de slag kan.Medio september hopen de Chinese autoriteiten het Sophia’s Lust Buurtcentrum op te leveren. De handing-over ceremonie zal een feestelijk tintje krijgen. Voor eind september staat de start van het Dalian IV asfalteringsproject op programma. Vorige week zijn verschillende materialen binnengekomen van de uitvoerder Zhong Da International Engineering Company Suriname, van China Dalian International Cooperation (Group) Holdings. Dit bedrijf heeft eerder de Dalian I, II en III asfalteringsprojecten uitgevoerd.