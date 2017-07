“Zoow heren, dat was me weer een week waar we elkaar weer eens flink met gratis en ondermaats politiek entertainment hebben beziggehouden.”“Da wat! Jij wil zeker een kleurloze, stijve, ongezellig geordende samenleving, waar je van de overheid niets mag en voor alles moet betalen.”“Echt niet, stel je voor! Maar we kunnen wel wat meer ordening en bevolkingsvriendelijk beleid gaan produceren en ons minder opwinden en laten meesleuren door allerlei politiek gehaal en getrek.”“Daar ben ik wel met Ron eens. Wat een tijd verliezen velen met het over en weer praten, schrijven, lezen, schelden, met die egotripperij en stoerdoenerij.”“Je overdrijft wel, want het is maar een zeer luidruchtig onderdeel van onze stadssamenleving dat zo tegen elkaar tekeer gaat; gelukkig stoort een groot deel van de rest van onze samenleving zich daar niet zo heftig aan; die neemt hooguit een vette kiek op beide kijvende partijen en rijdt, eet, drinkt en feest er voor de rest maar lustig op los.”“Nogal wiedes. Die mensen hebben geen tijd voor deze komedie; ze moeten keihard werken om het hoofd boven water te houden.”“Maar binnen 10 tot 15 jaar komen ze flink vooruit, zoals onze Haïtiaanse broeders en zusters die nu hun eigen productiemarkt hebben opgezet; zie weer een groep die met niets hierheen kwam, vruchtbare grond, een lekker klimaat, een tolerante samenleving en een goed onderdak vond, zich integreerde en aan het produceren sloeg en vooruit is gekomen.”“Inderdaad. Hoor je ze klagen over de crisis en schelden op meneer Droge Ogen, Dame uit de Kast of op Pietje Puk Chubby Checker?”“Nee, inderdaad niet. De ouderen uit de Haïtiaanse groep hebben in hun land van herkomst aan den lijve ondervonden waar dit politiek gekrakeel alleen toe geleid heeft. In de koloniale tijd het rijkste land van het Caraïbisch gebied, nu het armste. Door wie? Door bakra basi? Of door blaka basi?”“Maar schitterend was de pas op de plaats van Baas Paars: in eerste instantie moest die PeeGee de laan uit, zodat zijn post vrijkwam voor weer eens een loyalist of overloper.”“Moest hij daarom weg? Het ging toch om het feit dat hij de opdracht van Baas om dat decemberproces tegen hem stop te zetten, heeft genegeerd?”“Ach kom, geloof jij dat fabeltje? Dan was het vertrouwen toen toch meteen in hem opgezegd? Waarom werd daarmee dan zo lang gewacht? Antwoord: totdat en ‘betrouwbaar’ alternatief was gevonden in de persoon van dat Juweel, die skat van de Oranjepartij die dansend binnen werd gehaald en paars gekleurd werd.”“I see a nice girl and I want to paint her paars’, met een knipoogje naar Mick Jagger.”“Alsjeblieft Sjaak, niet gaan zingen hier.”“Maar nu is dat geschaad vertrouwen in de PeeGee na een vertrouwelijk gesprek in vertrouwde heroverweging genomen, de zaak is teruggedraaid.”“Dus geen pas op de plaats, maar ‘een tactische terugtocht.”“Maar de hele gemeente ‘Anti-Baas Bazuin’ juicht, zo van: ‘hij is tot inkeer gekomen, hij heeft z’n braaksel ingeslikt, a kong sjwakie.”“Dan kennen ze dit fenomeen nog niet.”“Anderen zeggen: ’als VanderSannie op het Kabinetske zat, had hij beslist deze blunder weten te voorkomen.”“Da waarom denk je dat hij met de meeste spoed teruggehaald is van zijn ‘vakantieoord’? Je kan zeggen wat je wilt over VanderSannie, maar hij kent de ambtelijke en juridische lijnen goed. Alleen z’n korte lont en levensgroot ego e hinder a tori.”“Maar ook die Robert de Pineut is goed fout tekeer gegaan.”“Da wat? Weet je hoevelen hebben genoten van zijn uitbraaksel? Zo van: ai Robertje, yu kies deng mooi, hai, hai, copy cats, omgevallen boekenkasten, wiep deng, zak’t voor ze, ja, ja, ga zo voort.”“Ja, maar moeten we ons niet schamen voor het gedrag van zulke voormannen, zulke leidinggevenden, zulke… eh… ja zulke mensen?”“Waarom zouden we? Schamen pe? Elk volk krijgt de voormannen en –vrouwen die het waard is. Denk maar aan die twee DNA-leden die een derde op de grond smeten en schopten? Dat mocht wel, want die etnisch rechtse club van jou was aan de macht.”“Zie het gevolg van een samenleving die te vroeg het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen heeft gehad. Vanaf de eerste verkiezing beginjaren vijftig tot en met die van 2015 is het toch één grote kermis, een constante schatkistplundering en een volk-voor-de-gek-houderij geweest?”“Maar waarom is de facebook-kos’kosigemeente zo frontaal op Robert Pineutje gesprongen?”“Omdat hij zich als een ordinair viswijf via de media heeft gedragen, daarom. Dan weet je het nu.”“Ik wist dat al lang, en dat weet de club ‘Scheldkanonnade’ ook; dit is echt niet Pineutjes eerste uitbarsting.”“Maar hij heeft zich daags na z’n banabaster uitbarsting netjes naar de gemeenschap toe verontschuldigd; tenminste was hij daar niet te klein voor. Daarover praat niemand.”“Ach kom, dat was een snelle tactische manoeuvre, om tegenstanders die zijn aftreden zouden eisen de wind uit de zeilen te nemen.”“Toch heeft Karel de Kristen z’n aftreden geëist, net als zijn grote ‘vriend’ Wilgo uit den Koffer.”“Dat is politiek, mi boi. Efu yu glij uit, m’o misbruik dati om der politiek voordeel uit te halen. Die Karel leert aardig het vieze politieke spel spelen. En die Wilgo is qua gedrag en uitbraaksels niet veel beter dan Pineutje.”“Maar kon Karel de Doeman zijn ex-partijgenoot met aanhang niet terugroepen van die ministerspost.”“Ik geef die ‘Son of Dot’ groot gelijk: waarom zou hij weggaan? Skalians en zandstrandafgravers eerst verbieden en dan weer toestaan is toch veel lucratiever dan om weer bij Staatsolie een kamer te gaan vullen?”“Dus Karel was nog te zwak voor het principe van BBB, jawel.”“Daarom vind ik jou praatsels zo vermoeiend om te volgen; altijd kom je met bijnamen, beeldspraken en idiote afkortingen.”“Natuurlijk, dan sta ik veilig vooral omdat de muren hier en overal oren lijken te hebben. Plus dan wordt jij gedwongen om met verstand te luisteren.”“Da wat is BBB? Broko Bana Baster of Bouta Blijft Baas?”“Nee, hoewel, dat kan ook. Nee, ik bedoelde Blijf Bij Baas.”“Maar waarom is de goegemeente zooow boos op Robert geworden; eentje heeft hem met fotoshop tot een moeilijk te herkennen Miss Schoonheid gemaakt; bijna dacht ik daar Sharmila-uit-de-Kast te herkennen.”“En een ander noemt hem consequent ‘Robert(a)’; dus meester, waarom zijn volgens u al die pijlen op onze Robert afgeschoten?”“Niet zozeer om z’n uitbarsting, want dat zijn we al van hem gewoon, hoewel dat ‘ballen tussen de benen hangen’ vond ik wel te ver gaan. Maar goed, men is vooral boos op hem geworden omdat hij aan het eind gezegd heeft dat hij een Boutist is, en zolang de Paarse partij zus en zo, zal men moeten wachten tot 2020 en dat soort partijpropaganda.”“Boutist, Pengelist, Lachmonist, dalijk Somolist, Venemist, Lonniwist, Santokivist, Ruslandniks….“Maar ik vond Robert z’n excuus maar niets; dat bestond meer uit het aangeven hoe hij zich in het ‘professorengevecht’ had moeten opstellen.”“En intussen verspillen we onze energie maar aan het schelden op en proberen weg te krijgen ‘van die man’ die toch maar niet weg lijkt te gaan.”“Mijn buurman zegt: a moro den suku fu poer’ing, a moro aw tang.”“Dan vind ik dat je eerlijkheidshalve dan wel zijn motivatiespeech te Bosbivak voor 250 glo-leerlingen uit Sipaliwini moet noemen.”“Is politiek, mi boi, is zetels voor morgen kweken.”“Maakt mij niets uit, zolang het de kwetsbaarste groep onder ons, de jongens en meisjes uit de sociaal zwakkere milieus, motiveert en helpt om vooruit te komen.”“Dan zou hij dit veel vaker moeten doen, dan bezig zijn te schreeuwen tegen politieke opponenten op de berm.”“Daarom: hulde aan die Haïtianen in ons midden, daar hebben we wat aan. Dat zijn geen klagers en schreeuwers, maar harde werkers.”“Net als die dames van Wi! Uma fu Sranan, die een container met 9.500 kilo gezouten en half gedroogde groene manja naar Trinidad heeft geëxporteerd en waarbij 15 werkloze jongeren en 12 vrouwen aan een werk zijn geholpen. En die afnemer wil meer en wil tot het eindproduct hier verwerken.”“He, goed ding, want die Trinidadianen houden van dit spul. En ook onze zuurgoed op azijn, mixed pickles, zou daar en elders verkopen, want dat kunnen we ook goed maken.”“Kijk, deze berichten doen me goed: vrouwen die de handen uit de mouwen steken. Dat is mijn voorbeeld en niet die kijvende mannen en hun wederzijdse aanhang die meer aan hun eigen hachje denken, desastreuze politieke machtspelletjes spelen, en met hun praatjes geen enkele exportcontainer vullen en werklozen aan een job helpen.”“Daar geef ik een rondje voor. Heren, een toast op de Haïtianen en den Uma fu Sranan en andere harde werkers. Die hebben geen last van goedheid en geen tijd voor klagen en schelden.”“Ja, proost op onze harde werkers.”Rappa