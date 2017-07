Het Regio Bijstand Team Midden heeft Furgill H. aangehouden oor gekwalificeerde diefstal. Hij wist bijkans twee jaren uit handen van de politie te blijven.Furgill H. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij stelen van een vuistvuurwapen uit een voertuig van een wetsdienaar. Het voertuig stond goed afgesloten geparkeerd aan de Fred Derbystraat.Bij terugkeer merkte de wetsdienaar op dat er in het voertuig was ingebroken en dat goederen waaronder ook zijn dienstvuistvuurwapen waren gestolen. Een kompaan van de verdachte is reeds veroordeeld in deze zaak.Na zijn aanhouding is hij overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Furgill H. in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.