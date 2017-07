President Desi Bouterse spreekt zesdeklassers van Sipaliwini toe. Zij beginnen woensdag met de toets. (Foto: NII)





De scholieren zijn vrijdag samen met hun begeleiders aangekomen te Bosbivak. Vrijdagavond zijn toetsopdrachten met de kinderen behandeld. Assembleelid Aida Nading (NDP) en de jeugdparlementariërs Shasharel Pansa en Sersinio Adaba uit Sipaliwini hebben een motivatiegesprek gehouden. Dit deelt het Nationaal Informatie Instituut (NII) mee.De scholieren hebben een wandeling gemaakt in Paramaribo en zijn langs de bekende gebouwen/monumenten geweest. Zij mochten het terrein van het paleis betreden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de leerlingen ontvangen. Zij heeft hen een presentatie gegeven over De Nationale Assemblee.De zesdeklassers hebben zaterdag het agrarische bedrijf Von Freyburg van het Nationaal leger in Saramacca bezocht. De kinderen hebben gezien hoe daar groente en fruit worden gekweekt. Ze waren onder de indruk hiervan, laat NII optekenen. Zaterdagavond hebben de leerlingen kennis gemaakt met minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken.De leerkrachten hebben zich zondag, na het motivatiesprek, samen met de president gebogen over werkbare oplossingsmodellen voor de makkelijk op te lossen problemen. Hiermee is het motivatieweekend afgesloten, waarna de kinderen via Atjoni vertrokken zijn naar hun huis.