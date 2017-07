Saskia H. (40) is door het BID team aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De vrouw stond op het punt om met vakantie te gaan. Door haar verdacht gedrag, werd zij opgemerkt. Het bleek al gauw dat zij niet naar het toilet durfde te gaan, maar deed deze op een bepaald moment toch aan.Bij controle van het toilet na haar bezoek, werden er bloedsporen aangetroffen. Dit deed de vermoedens bij de wetsdienaren verder toenemen. Saskia H. is gelijk aangehouden en onderworpen aan visitatie. De reiziger viel door de mand, toen bleek dat zij één cocaïne bol van ongeveer 318 gram en drie cocaïne bollen van elk 28 gram moest verwijderen, omdat deze niet langer binnen konden blijven, meldt de politie Public Relations.Zij is voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Samen met cocaïne bolletjes is zij overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname.