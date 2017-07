De Colombiaanse politie heeft in 2016 49% meer cocaïne in beslag genomen dan het jaar ervoor. (Foto: AFP)





Het hoofd van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit, Bo Mathiasen, noemt de toename significant. Analisten zeggen dat veel daarvan het gevolg was van het einde van de uitroeiing van coca-gewassen door bespuiting.In het rapport wordt gezegd dat het totale coca-gebied is uitgegroeid van 96.000 hectare in 2015 tot 146.000 in 2016. Mathiasen hoopt op vermindering van de teelt nu Colombia een vredesovereenkomst uitvoert met de grootste rebellengroep in het land, de Farc, die veel van de drugsproducerende gebieden onder haar controle had.Maar lokale analisten beweren dat de stijging gedeeltelijk is veroorzaakt door een hiaat die voortvloeit uit de vredesovereenkomst van de regering met de Farc-rebellen. Onder de overeenkomst is de Farc overeengekomen om de drugsproducerende gebieden te verlaten en de regering te helpen lokale boeren aan te moedigen om vervangende gewassen te planten.Boeren hebben gebruik gemaakt van de vertragingen in het opzetten van het gewasvervangingsbeleid om coca te planten. De prijs van coca is bijna met 50% gestegen, omdat de boeren weten dat ze later subsidies zullen krijgen om de plant niet te telen.Ondertussen zijn de drugsvangsten van de Colombiaanse regering met bijna 50% toegenomen. In 2015 werd 253 ton cocaïne in beslag genomen en in 2016 was die hoeveelheid gestegen tot 378 ton.