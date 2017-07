President Desi Bouterse tijdens de oriëntatie zaterdag te Moengo. De regering en Alcoa hebben overeenstemming bereikt over het afstoten van diverse gebieden. (Beeld: NII)





Behalve de mijn, is er ook overeenstemming bereikt tussen de regering en Alcoa over de faciliteiten in Moengo, de Coermotibohaven en de Nasauconcessie, deelt NII mee. De president heeft aangegeven dat nieuw leven zal worden ingeblazen in het gebied. Hier zal de lokale bevolking profijt van hebben.De delegatie bestond verder uit de ministers Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen), Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Ronni Benschop (Defensie), Roline Samsoedien (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer), Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Jerry Miranda (Openbare Weken, Transport en Communicatie). Ook maakten deel uit van de delegatie de voorzitter van de BEP tevens Assembleelid Celsius Waterberg, Dilip Sardjoe en Marc Waaldijk van de Presidentiële onderhandelingscommissie met Alcoa.De president zal dinsdag in De Nationale Assemblee in een geheime vergadering de kwestie rond Alcoa/Suralco bespreken. De vergadering in Comité-generaal is uitgeschreven voor 9.00 uur. Hierna zal de regering ingaan op vragen die Assembleeleden gesteld hebben over het Ontwikkelingsplan en de begroting in de eerste ronde.