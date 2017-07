Leerlingen en begeleiders maken een groepsfoto bij de afsluiting van het studiebegeleidingsproject in Brokopondo. (Foto: Ala-D Media)





Dit project dat gedragen wordt door Rosebel Gold Mines NV en het ministerie van Regionale Ontwikkeling, is in samenwerking met jeugdparlementariër van Brokopondo Vince Dalen, die ook vrijwilliger is bij Suricorps succesvol afgesloten. De vraag voor begeleiding kwam van beide scholen. Er is gekeken naar de minder sterke kanten van de leerlingen.De toetsonderdelen Taal en Rekenen zijn in drie afzonderlijke weekeinden met ondersteuning van de oudercommissie en de leerkrachten met extra begeleiding behandeld met de kinderen. Deze laatste dag was vrij intensief, zegt Dalen. "We hebben gemerkt dat de leerlingen hun beste beentjes hebben voortgezet. Uiteindelijk ligt het aan hen om mede te helpen om de gemiddelde slagingspercentage van de school als instituut en in het bijzonder van het district omhoog te brengen."Projectcoördinator Tanja Alken van Suricorps, zegt dat de lat is gezet, maar dat het wachten is op de positieve resultaten. Deze moeten beter zijn dan die van het vorige jaar. Dit project zal verder goed worden geëvalueerd. "Met de verschillende samenwerkingen en het Public Private Partnership gedachte, ligt het nu aan ons om het probleem van lage slagingspercentage in het achterland op te pakken. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft via Suricorps het juiste signaal gegeven", vindt zij.Dit project en gelijksoortige initiatieven moeten volgens Alken naar het niveau van programma's. Investeren in de jeugd en onderwijs betekent, investeren in een gouden toekomst, meent de projectcoördinator.