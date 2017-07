Steven Reyme bezig met uitleg geven aan de vrouwen over 'Leiderschap in tijden van crisis'. (Foto: NDP YWLC)





Het thema was 'Leiderschap in tijden van crisis'. Steven Reyme heeft invulling mogen geven aan dit thema. Middels een leiderschapsexercitie en discussies heeft hij de jonge vrouwen mogen inspireren om zich te blijven ontwikkelen tot een goede leider. Hij benadrukte dat een crisis vaak wordt gezien als een gevaar, maar ook een mogelijkheid is om te groeien. Door te reflecteren kan er nagegaan worden wat de oorzaken zijn van de crisis om vervolgens te kunnen komen tot oplossingsmogelijkheden.NDP YWLC zegt zich te concentreren op actieve participatie van jonge vrouwen in de politiek. Dit doet ze door het aanreiken van vaardigheden en het uitvoeren van veldactiviteiten ter bevordering van de zichtbaarheid van jonge vrouwen.