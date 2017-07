Kunt u zich herinneren toen een jeugddistrictsraadslid tijdens een jeugdcongres smakelijk eten zei aan een toenmalige minister omdat zij zat te eten tijdens een paneldiscussie? Is het dan tijd dat diezelfde persoon die nu jeugdparlementariër is, smakelijk praten moet zeggen aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die niet op een correcte, beschaafde en op een nette manier kan praten.Twee belangrijke taken van het Nationaal Jeugdparlement zijn:1. Het innemen van standpunten over jeugdaangelegenheden.2. De bewaking van en de controle op de uitvoering van het jeugdbeleid.Om te beginnen met de eerste, het innemen van standpunten over jeugdaangelegenheden zal het Nationaal Jeugdparlement heel veel stellingen moeten innemen van wat er zich allemaal heeft afgepeeld de afgelopen periode, zoals de denigrerende uitspraken van de onderwijsminister. Omdat hij een voorbeeldfiguur moet zijn, dient hij juist een goed voorbeeld te geven aan de jongeren die naar hem opkijken.De minister heeft met zijn handeling juist heel goed aangegeven hoe het niet moet. Hij heeft aan de hand van zijn handelingen meegegeven aan de jongeren om vandaag mooi uit te schelden, mensen te roepen in een boksring en stellen dat ze het achterwerk likken van desbetreffende personen en vervolgens morgen sorry zeggen. Tja positieve opvoeding toch minister! Hoe gaan leerkrachten op school nu aankondigen: “Jongeren jullie moeten netjes praten, correct blijven en geen beledigende uitspraken doen.” Leerling: ”Juf maar als zelfs ministers dat kunnen doen dan waarom mag ik het niet?“Mensen niet te vergeten dat er ook een minister was van Justitie en Politie die “jou koe” schreeuwde in DNA. Ik vraag mezelf af hoe ik als jeugdvertegenwoordiger die ook een voorbeeldfiguur moet zijn, de jongeren moet zeggen dat ik de problemen van hen ga aankaarten bij een minister die nu een negatieve uitstraling heeft naar de jongeren toe. Tja maar goed, is heus geen mission impossible. Er was ook een andere uitspraak die gedaan werd en voor heel veel opschudding heeft gezorgd in de samenleving en niet te vergeten de juridische wereld. Maar hierover zal ik niet veel zeggen omdat zelfs een leerling van de lagere school die in het programma '10 minuten Jeugdjournaal' zei dat de desbetreffende persoon zo een uitspraak als “het vertrouwen opzeggen in de PG” niet kan doen.Ten aanzien van de bewaking van en de controle op de uitvoering van het jeugdbeleid, vraag ik me af of er wel een jeugdbeleid is dat kan bijdragen aan een positieve toekomst voor de jongeren van Suriname. Ik denk niet dat er eentje is. Waaraan merk ik dat ? bustarief verhoogd, wifi maandelijkse tarief verhoogd, prijzen van copy en uitprinten verhoogd, prijzen van basisgoederen verhoogd (wat kost een rek ei nu) , inschrijfgelden verhoogd enz enz. Denkt de regering wel aan de toekomst van de jongeren in Suriname? Of is de regering bewust bezig de toekomst van de jongeren te verpesten?