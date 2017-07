Een tweede verdachte is aangehouden door de afdeling Kapitale Delicten op verdenking van medeplichtigheid aan de moord van Marjorie Willems, medewerkster van fastfood restaurant KFC. Het gaat om een 23-jarige ex-medewerker van het fastfoodbedrijf.In deze zaak is de 22-jarige Chawila R. reeds aangehouden. Zij is tijdens het onderzoek in beeld gebracht en opgespoord. Na heel wat omwegen tijdens haar verhoren bekende Chawila uiteindelijk het feit te hebben gepleegd.Het verdere onderzoek leidde naar de tweede verdachte die ook is opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld, meldt de afdeling Public Relations.