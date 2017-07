Buschauffeur Jerrel H. (36) heeft zijn 32-jarige collega Winston D., die de route Paramaribo-Geyersvlijt onderhouden, een steekverwonding toegebracht in zijn nek.Per ambulance is Winston D. afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.De politie van ressort Centrum kreeg via de Centrale Meldkamer de melding dat een buschauffeur bewusteloos is geraakt achter het stuur en daarbij een stilstaande voertuig en een voetganger heeft aangereden. De voetganger liep lichte letsels op en is na medische behandeling heengezonden. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk, meldt de politie Public Relations.Terwijl de politie bezig was met het onderzoek ter plekke, meldde Jerrel H. zich op het politiebureau aan. Hij verklaarde dat hij de bus van Winston D. eerder op de dag heeft aangereden. Eén van de zijspiegels van de bus ging aan diggelen. Na de aanrijding reed hij door. Bij de eindhalte kwam hij Winston D. tegen die hem om rekenschap vroeg. Toen hij hierop niet inging, rukte Winston D. één van de zijspiegels van zijn bus weg. Hij sprong hiermee in zijn bus en reed stapvoets weg. Jerrel H. rende de bus achterna en bracht Winston D. met een scherpvoorwerp een steek toe in zijn nek. Hierdoor moet hij de controle over de besturing van zijn bus hebben verloren, ramde een stilstaand voertuig en reed een voetganger aan.Jerrel H. is aangehouden en voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij voor zware mishandeling ingesloten. Winston D. die eveneens als verdachte is aangemerkt is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor diefstal en vernieling in verzekering gesteld en ligt onder politiebewaking in de ziekeninrichting.