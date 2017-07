President Desi Bouterse en ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk voor Suriname, tijdens de viering van de Franse Nationale Dag, Quatorze Juillet. (Foto: Ranu Abhelakh)





De president was te gast bij de Franse ambassadeur Antoine Joly die een receptie op zijn residentie hield ter gelegenheid van de Franse Nationale Dag, Quatorze Juillet. Volgens Bouterse tonen de gevoerde onderhandelingen over de demarcatie van de maritieme grens de volwassenheid aan van de relatie Suriname-Frankrijk. In zijn toespraak herhaalde hij zijn felicitaties naar president Emmanuel Macron voor zijn historische overwinning in de Franse algemene verkiezingen.Bouterse noemde Frankrijk een strategische partner voor Suriname, waarmee er een goede relatie is ontwikkeld. Hij haalde de verschillende samenwerkingsgebieden aan zoals handel, infrastructuur en veiligheid en de financieringsopties van de Franse Ontwikkelingsbank. De samenwerking langs de grens is uitdagend. Suriname kan voordeel uit de relatie met de Europese buur halen, door de realisatie van een intensief grensbeheerssysteem, gaf hij aan.Ook ambassadeur Joly haalde in zijn speech de zeegrens overeenkomst aan , “nu gereed om te tekenen”, en de ratificatie van de politiesamenwerkingsovereenkomst door Suriname. Momenteel wordt er samen met Suriname gewerkt aan de voorbereiding van de overeenkomst voor de wederzijdse juridische bijstand in strafzaken. Hij kondigde ook de opening van het Albina ziekenhuis aan, die binnenkort volgt. De diplomaat sprak zijn waardering uit voor de goede leger- en politiesamenwerking.Joly gaf aan dat Brazilië, Frans-Guyana, Suriname en Guyana voor dezelfde uitdagingen staan. Zoals veiligheid, de strijd tegen illegale handel, milieuvraagstukken en duurzame ontwikkeling in het belang van de bevolking. Binnen een kader van respect voor elkaars soevereiniteit en de overtuiging dat samenwerking en wederzijde steun essentieel zijn, kunnen partijen het hoofd bieden tegen deze uitdagingen.Frankrijk is al EU-land betrokken in de dialoog tussen deze organisatie en Suriname, en in breder verband tussen de EU en de Caricom. De wens bestaat dat de Franse overzeese gebieden Frans-Guyana, Martinique en Guadeloupe deelgenoot kunnen zijn van de regionale integratie.Frankrijk herdenkt jaarlijks op 14 juli de bestorming van de Bastille, 228 jaar geleden. Dit jaar was de Amerikaanse president Donald Trump de eregast tijdens de parade in Parijs.