Twee personen die op het punt stonden naar Nederland te vertrekken, zijn aangehouden door het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team. Maandag werd de Surinamer Mike W. (28) en dinsdag de Nederlander Wendel J. (46) aangehouden.Op grond van vermoedens van drugs bezit, werden zij onderworpen aan een urinetest. Het resultaat was in beide gevallen positief. Als gevolg hiervan verklaarde Mike W. dat hij ongeveer 600gram aan cocaïne bolletjes heeft ingenomen. Ook Wendel J. gaf toe cocaïne bolletjes te hebben geslikt. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide slikkers in verzekering gesteld.Zij zijn overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname, meldt de afdeling Public Relations.