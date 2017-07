RCR Medical Centre aan de Anton Dragtenweg.





Dat het niet altijd even gemakkelijk is om een gezonde leefstijl te hanteren is bekend. Het is daarom belangrijk dat de gemeenschap steeds geïnformeerd wordt hoe dat aangepakt kan worden.We zien de laatste jaren een groter aanbod aan plekken waar fitness of enige vorm van lichaamsbeweging aangeboden wordt. Goede zaak, zeker als de begeleiders ook de nodige vaardigheden daarin hebben. Ook zijn er door het jaar heen vaker lezingen op het gebied van de gezondheidszorg bij te wonen. Het kan dus nooit te veel zijn!Het RCR Medical Centre, voorheen het Zorghotel, zal aanstaande zondag de locatie zijn voor de mini-gezondheidsbeurs Libi Bun! Een belangrijk doel van deze beurs is gelegenheid hebben tot netwerken.Er zijn wel 30 deelnemers bestaande uit organisaties die de belangen van cliënten behartigen zoals de Epilepsie Vereniging Suriname, de Diabetes Vereniging Suriname en Stichting Double Positive. Daarnaast zijn er ook organisaties die hun diensten aanbieden op het gebied van lifestyle coaching en zorg voor hulpbehoevenden.Gezien het feit dat RCR Medical Centre een grote achtertuin heeft met zwembad, leent dat zich goed voor aquafitness maar ook voor andere beweegactiviteiten. Er zullen daarom ook diverse demonstraties gegeven worden en hier en daar zal het publiek ook gewoon mee kunnen doen.Vermeldenswaard is dat er een reeks van gratis lezingen is van 11.00-17uur waarbij de focus o.a. ligt op gezonde eetgewoonten. Het ontgiften van het lichaam door gebruik van sapkuren en voeding bij mensen met suikerziekte met het oog op Ayurveda komen ook aan bod.Een onderwerp dat zeker de moeite waard is bij te wonen gaat over het onderzoek naar de gevolgen van blootstelling aan kwik en pesticiden gedurende de prenatale periode op babies en hun ontwikkelende hersenen. Dit project, ‘MeKi Tamara’, is nog gaande in Suriname.Bezoekers kunnen cassave snacks van de Stuurgroep Ontwikkeling Cassave sector Para (STOCPA) kopen en Aisa Thee zal met Surinaamse theesoorten de dorst lessen. Degenen die gluten intolerantie hebben, iets dat nog vrij onbekend is in Suriname, kunnen rekenen op speciaal glutenvrij brood van Tout Tout Petit. De beurs is dus weer een goed moment om kennis te vergaren over wat er zoal mogelijk is om richting gezonde leefwijze te gaan!