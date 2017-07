Voorheen werd de A-check in de Verenigde Staten gedaan. De A-check betreft klein onderhoud. De SLM heeft dit onderhoud steeds uitbesteed, omdat “we niet genoeg manpower hadden.” Ook het equipement was er niet. De A-check is op 12 en 13 juli uitgevoerd.Nu kan de SLM de A-check ook voor derden doen. Het bedrijf zal dan wel de desbetreffende bronnen moeten aanboren adverteren in de internationale vakbladen.