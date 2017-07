Stephen (32) heeft ernstige brandwonden opgelopen. Onderzoek wees uit dat Stephen op 12 juli ongemerkt het huis uitging tijdens één van zijn psychische aanvallen. Hij liep de straat op en beklom één van de elektriciteitsmasten aan de Toekomstweg.Stephen moet op een bepaald moment tegen de hoogspanningskabels zijn aangekomen en daarbij een elektrische schok hebben gehad. Hij liep over zijn gehele lichaam ernstige brandwonden op en viel. Omstanders schoten hem te hulp en schakelden de politie in.De politie van Latour trof het slachtoffer met ernstige brandwonden aan. Hij is per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care. Dit meldt de politie Public Relations.