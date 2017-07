Bisschop Karel Choennie en John Goedschalk, directeur van CI Suriname tekenen de overeenkomst. (Beeld: SCTV)





Bisschop Karel Choennie en directeur van CI Suriname, John Goedschalk, hebben vrijdag de samenwerkingsovereenkomst getekend in het Kerkelijk Museum. In dit gebouw is ook de ‘natuurhal’ ingericht die op 16 juli in gebruik zal worden genomen. Met de opening zal de samenwerking officieel van start gaan. In de hal zal bij de bevolking, vooral de schooljeugd, via films en documentaires het natuurbewustzijn gekweekt en aangemoedigd worden. De ruimte is ook beschikbaar gesteld voor groepen die er thema-avonden willen houden.De RK telt op haar scholen ruim 20.000 kinderen. Choennie deelt mee dat ook de schoolkinderen van openbare scholen én van andere gemeenten zoals de Hindoe, Moslim en ander Christelijke scholen zijn uitgenodigd om naar de hal te komen. Ze zijn er gaarne op ingegaan. De stromingen aangesloten bij de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) gaan binnenkort met CI een breder sociaal bewustzijnsprogramma lanceren, kondigt Choennie aan.De brief van de paus Fransiscus is in 2015 wereldwijd gepubliceerd. De paus heeft het gehad over de ongelijke welvaartsverdeling, de consumptieve natuur van de mens, het onverantwoord produceren dat ten koste gaat van het milieu, de gevolgen van het opwarmen van de aarde en het uitsterven van bepaalde flora en fauna. Hij maakt zich zorgen over de nalatenschap voor de volgende generaties. Hij roept om op hierover diep te bezinnen en om daadwerkelijk iets te doen tegen de wantoestanden die 'ons gemeenschappelijk huis' bedreigen.Bisschop Choennie deelt mee dat hij de pauselijke brief heeft aangeboden aan “verschillende personen en instanties die er wat mee zouden kunnen”, waaronder president Desi Bouterse, Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee en de directeur van CI Suriname. “Goedschalk was al op de hoogte van de brief,” geeft Choennie aan. “Hij is er meteen enthousiast op ingegaan en heeft samenwerking aangeboden. Ik ben zeer verheugd omdat Conservation International expertise in huis heeft. Zij doet aan milieubescherming, fulltime.”Goedschalk merkt op dat hij een goed gevoel kreeg bij het lezen van de Laudato si’ en de gesprekken met de IRIS. “Ik was erg verheugd om te zien dat in feite heel veel van de gedachten die we hebben, al heel lang leven in de verschillende geschriften,” deelt hij mee. Maar dat het zo mooi verwoord was door de paus, daar was ik echt verheugd over, ik dacht ‘waw! Er komt aandacht! Er komt verandering, er komt bewustzijn. Dat is echt nodig. Want als we het niet doen, zullen onze kinderen waarschijnlijk de laatste generatie zijn die Suriname kennen zoals het nu is. Dat is beangstigend. We zijn de laatste vier jaar al 300.000 ha aan bos kwijtgeraakt. We moeten niet langer gaan wachten op de overheid om verandering te brengen, we moeten dat allemaal zelf doen.”René Gompers