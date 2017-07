Sustainability Manager van Rosebel, Jerry Finisie, overhandigt een exemplaar van het boek aan dc Kenya Pansa. (Foto: Rosebel)





Het onderzoek geeft per dorp inzicht in de samenstelling van de bevolking, de sociaal-economische kenmerken, de levensstandaard, recente ontwikkelingen, uitgevoerde of in uitvoering zijnde programma’s en projecten, zorgpunten en de ontwikkelingsbehoefte. Het betreft in deze de dorpen Marchallkreek, Klaaskreek, Njun Lombé, Brownsweg, Balingsoela, Kwakoegron en Nieuw Koffiekamp.De gegevens zijn verzameld middels gesprekken en enquêtes met personen en organisaties uit de dorpen waaronder het dorpsbestuur, dorpsbewoners, vrouwenorganisaties en lokale ondernemers.De resultaten van het onderzoek moeten in de eerste plaats de lokale bevolking meer inzicht geven in hun eigen leefsituatie, waardoor zij de informatie kunnen gebruiken om haar eigen ontwikkeling ter hand te nemen.Rosebel memoreert dat vanaf de start van het bedrijf bijgedragen wordt aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in Brokopondo. In de loop der jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd, zoals onderwijs-, inkomensgenererende- en infrastructurele projecten. Daar het onderzoek de ontwikkelingsbehoefte per dorp zichtbaar maakt, is deze informatie nuttig voor Rosebel om samen met de lokale gemeenschappen die projecten uit te voeren die door deze gemeenschappen als prioriteitsgebieden zijn aangegeven.Deze informatie is zeker ook relevant voor de overheid, bedrijven en andere organisaties bij de ontwikkeling van gemeenschapsontwikkelingsprogramma’s en –projecten in deze zeven dorpen, meent Rosebel. Het onderzoek is uitgevoerd door NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname (NIKOS). Exemplaren van het boek zullen verstrekt worden aan onder andere de dorpsbesturen in Brokopondo, de overheid en de lokale scholen.