Deelnemers aan 44ste Vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.





Een synagoge pal naast een moskee aan de Keizerstaat is Paramaribo, is een treffend voorbeeld van de religieuze tolerantie in Suriname. Minister Yldiz Pollack-Beighle illustreerde op de 44ste Vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) in haar toespraak, met dit beeld de multireligieuze en multiculturele bevolkingssamenstelling.De vergadering is van 10 – 11 juli 2017 in Abidjan, Ivoorkust gehouden en had als thema ‘Youth, Peace and Development in a world of Solidarity’. De synagoge en de moskee naast elkaar, zijn een opvallende toeristische attractie geworden voor zowel Surinamers als buitenlanders, zegt de voorlichting van Biza.Pollack-Beighle zei met betrekking tot het structureel betrekken van de jeugd bij het uitzetten van beleid ter realisering van de nationale ontwikkelingsdoelen, dat het een realiteit betreft waaraan OIC-lidlanden niet zullen ontkomen, mede door het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking van de OIC-lidlanden uit jongeren bestaat.Pollack-Beighle gaf aan dat Suriname bereid is om zijn ervaringen en expertise op het gebied van jongerenparticipatie te delen met de lidlanden van de OIC. Zij riep op tot het ontwikkelen van een jeugdinspraak- en participatiemechanisme binnen de OIC en het opzetten van een fonds met als belangrijkste doel het investeren in de jeugd.Pollack-Beighle heeft bilaterale gesprekken gevoerd met haar collega’s van Saoedi-Arabië, Turkije, Ivoorkust, Kazakhstan, Indonesië, Sierra Leone, Sudan, Guinee en Gambia. Er zijn afspraken gemaakt voor samenwerking en verdere uitdieping op het gebied van handel en economische samenwerking, onderwijs en capaciteitsversterking, luchtvaart en toerisme. Ook is gesproken over de accreditering van Niet-Residerende Ambassadeurs en Honoraire Consuls ter bevordering van de Zuid-Zuid samenwerking en de uitvoering van diverse projecten.Pollack-Beighle gaf de vergadering ook mee dat ondanks pogingen tot destabilisatie door zowel binnenlandse als buitenlandse groepen, het leiderschap van de Republiek onder alle omstandigheden standvastig blijft en langs het pad van dialoog gewerkt wordt aan de oplossing van internationale uitdagingen, meldt Buza.