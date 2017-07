De ondertekening vond plaats in de marge van de 44ste Vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), die van 10 – 11 juli 2017 in Abidjan, Ivoorkust is gehouden. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, tekende voor Suriname en namens Ivoorkust haar collega Marcel Amon-Tanoh.Met deze stap zijn de banden tussen de landen verder aangehaald, zegt het ministerie van Buza. De niet residerende Ambassadeur van Ivoorkust heeft al in maart dit jaar, zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Desi Bouterse.De overeenkomst voorziet in mogelijkheden tot samenwerking op onder andere de gebieden van, landbouw, veeteelt, visserij, toerisme, onderwijs, handel en cultuur. Er zal een gemengde commissie worden ingesteld, die de nodige invulling zal geven aan de samenwerking; deze commissie zal door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen worden voorgezeten.Beiden landen hebben ingestemd in het op korte termijn aanwijzen van Honoraire Consuls. Pollack-Beighle heeft haar collega uitgenodigd om een bezoek aan Suriname te brengen om mogelijkheden voor investeringen nader te bekijken. Ivoorkust is van plan president Bouterse uit te nodigen voor een bezoek aan het land in 2018.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal in samenwerking met de relevante vakministeries de nodige stappen ondernemen om verdere inhoud te geven aan de relatie met Ivoorkust, zegt de voorlichting van het ministerie.