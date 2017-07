Ruth Martoredjo, voorzitter van SUBEST Delft, zegt in gesprek met Starnieuws dat het weleens voorkomt dat de verwachtingen van scholieren over het studeren in Nederland niet geheel aanslaan met de werkelijkheid. Om teleurstellingen en verkeurde studiekeuzes te voorkomen organiseert SUBEST Delft de infosessies in Suriname, om zodoende zowel de mogelijkheden als de valkuilen te bespreken. Volgens Martoredjo heeft deze campagne als doel de scholieren en studenten in Suriname adequaat te informeren over de studiemogelijkheden aan de TU Delft en de carrièremogelijkheden met een technisch diploma.De infosessies zijn reeds twee keren georganiseerd in Suriname. Vorig jaar werden de presentaties goed ontvangen door de scholieren van de vwo-scholen en de studenten van de Anton de Kom universiteit. Het gevolg daarvan is dat deze campagne dit jaar opnieuw uitgevoerd zal worden. Charbel Saleh, die belast is met de coördinatie van de infosessies geeft aan dat dit jaar de universiteit en 7 vwo-scholen bezocht zullen worden. Volgens Saleh hebben enkele scholen afgemeld, aangezien zij in deze periode een vrij druk programma hebben en daardoor de infosessies moeilijk kunnen inroosteren. De scholieren die deze infosessies zullen missen, worden in de gelegenheid gesteld om alsnog de informatie te krijgen tijdens de open dag van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) op zaterdag 5 augustus.De presentaties zullen worden verzorgd door Charbel Saleh, Vishay Hardwarsing, Suraj Kishoen Missier, Simone Veldhuizen en Lilly-Kyara Bergen.