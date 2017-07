Jogi vindt het al erg genoeg dat na het optreden van ex-minister Van der San in De Nationale Assemblee en tijdens een persconferentie die hierna volgde, hij terugkeert naar zijn oude functie als directeur van het Kabinet van de President. Maar een ministerssalaris toekennen aan hem, met alle emolumenten die een minister krijgt, is voor Jogi iets wat niet kan. "Zeker niet in deze precaire situatie waarin het land zich bevindt," beklemtoont de volksvertegenwoordiger."Het lijkt erop alsof Van der San zoet gehouden moet worden. Hij was zeven jaar directeur van het Kabinet van de President. In die functie weet hij veel. Bouterse schijnt niet af te kunnen komen van Van der San. Hij is waarschijnlijk ook benoemd als minister om een bepaalde job te doen. De hele kwestie rond de procureur-generaal is mede door Van der San bedacht," weet Jogi.Het Assembleelid vindt dat met de benoeming van Van der San, Bouterse een verkeerd signaal afgeeft naar de samenleving. Naar de NDP toont hij dat hij zijn mensen aan de ene kant ogenschijnlijk laat vallen, om hen daarna weer te accommoderen. "Dit gebeurt terwijl wij de Anti-corruptiewet behandelen. Het kan niet zo zijn, dat de president alles mag doen en boven de wet wil staan," beklemtoont de volksvertegenwoordiger.