"In een rechtsstaat is eenieder, die zich in zijn recht(s positie) geschaad voelt, bevoegd om daartegen in rechte op te komen. Het is overigens tot een tussenvonnis gekomen. Eindvonnis is komende week donderdag," deelt Eijk mee.De essentie van het kort geding is om de correcte wijze van vaststelling van de rangorde conform de wettelijke regelingen door de rechter te laten beschikken. Het is nimmer de bedoeling om derden belanghebbenden te willen schaden, benadrukt Eijk.Vandaag zijn 70 van de 98 cursisten die geslaagd zijn, bevorderd. De SPB heeft eerder aangegeven dat de rangorde niet correct is gehanteerd. Deze kwestie wordt ook uitvoerig aangehaald in het inleidend rekest van de politieambtenaren die het kort geding aanhangig hebben gemaakt. De rechter heeft het ministerie van Justitie en Politie niet verboden om de bevordering van de officieren aan te houden.