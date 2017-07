Het bedrijf wijst erop dat het beleid over de volgorde van de aansluitingen dusdanig is dat bespoediging nauwelijks mogelijk is. De onderneming past het Fifo-systeem toe, wat inhoudt dat wie als eerst de aansluitkosten heeft betaald, het eerst wordt aangesloten.Het kan voorkomen dat burgers voorkennis hebben van de planning van de EBS over aansluitingen in een bepaalde wijk en daarvan misbruik maken. Hierdoor lijkt de toezegging voor bespoediging geloofwaardig. De EBS benadrukt dat de klant naast de aansluitkosten die hij betaalt conform de uitgebrachte offerte, geen andere kosten moet betalen. Aansluitkosten worden alleen voldaan via de bank of bij een van de EBS incassokantoren. “De EBS-medewerker is onbevoegd persoonlijk gelden bij u te innen.” De EBS drukt klanten op het hart altijd te vragen naar het legitimatiebewijs en deze door te geven aan de klantenservices op het telefoonnummer 175.