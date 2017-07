Vakbondsleider Rudy Baarh (Foto: Raoul Lith)





De kortgedingrechter heeft na partijen gehoord te hebben partijen voorgehouden om gezamenlijk te komen tot een oplossing. De bond heeft de rechter voorgehouden dat er eerst een algemene ledenvergadering wordt gehouden. Vakbondsleider Rudy Baarh zegt aan Starnieuws dat uiteindelijk de leden besloten hebben het werk te hervatten.Vanmiddag om 12.00 uur worden de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst tussen bond en directie hervat. Dit is afgebroken ten overstaan van de rechter. Baarh heeft goede hoop dat partijen tot een oplossing kunnen komen. Behalve het loon gaat het ook om secundaire voorwaarden. Er is geen termijn afgesproken bij de rechter hoelang de onderhandelingen zullen doorgaan. Baarh geeft aan dat hij bereid is ook in het weekend door te gaan. Hij wacht het gesprek van vanmiddag af.