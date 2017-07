De Venezolaanse autoriteiten zijn op zoek naar piloot Oscar Pérez die had geschoten op overheidsgebouwen en het Hooggerechtshof. (Foto: Reuters)





Hij is sinds het incident op de vlucht geweest. De overheid beschuldigt hem van terrorisme en van het werken voor buitenlandse machten. Venezuela is in de afgelopen maanden door vaak gewelddadige protesten opgeschrikt. Het land gaat door een zware economische crisis.Videobeelden tonen de 36-jarige Pérez in het midden van een groep gemaskeerde demonstranten die de mensen die zijn gedood tijdens de protesten herdachten. Hij heeft opgeroepen voor een andere algemene staking tegen de regering o p 18 juli, een datum dat hij het 'nul uur' noemde.Perez heeft er bij de Venezolanen ook op aangedrongen om de symbolische stemming die is georganiseerd tegen de plannen van de overheid om de grondwet te herschrijven, te ondersteunen. Tijdens de helikopteraanval zijn verscheidene schoten afgevuurd en granaten geworpen op het Hooggerechtshof. Niemand is gewond geraakt.Pérez heeft vijftien jaar gediend als politieagent. Over zijn verleden zijn kleurrijke details vrijgegeven. Hij heeft ook een rol vertolkt in de filmin 2015. De film vertelt het verhaal van politieagenten die het slachtoffer van een ontvoering redden.