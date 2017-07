Ollanta Humala en zijn vrouw Nadine Heredia in het hoofdkantoor van de Nationalistische Partij op donderdag. (Foto: Reuters)





De beschuldigingen vloeien voort uit het grootste corruptieonderzoek in Brazilië bekend als. Het echtpaar, dat medeoprichter is van de Peruaanse Nationalistische Partij, heeft de aanklachten ontkend. Humala tweette: "Dit voorarrest bevestigt een misbruik van macht, waarmee we de confrontatie aangaan ter verdediging van onze rechten en de rechten van iedereen."De Peruaanse aanklager heeft dinsdag het verzoek gedaan en de rechter heeft donderdag in zijn voordeel beslist. Het echtpaar is drie jaar onderzocht voor het vermoedelijk accepteren van geld van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht om de verkiezingscampagnes van Humala te financieren. De voormalige president wordt ook beschuldigd van het aannemen van geld van wijlen het Venezolaanse staatshoofd, Hugo Chavéz.Aanklager Germán Juaréz beschuldigt Humala van "het moreel verwonden van de samenleving" door een campagne te voeren waarvoor "illegaal geld" is gebruikt. De vervolging zegt ook dat hij bang was dat het paar het land uit zou vluchten, tenzij ze gevangen waren.Eerder dit jaar heeft dezelfde rechter, Richard Concepción, de voorlopige aanhouding van een andere voormalige president, Alejandro Toledo, gelast. Toledo wordt beschuldigd van omkoping en heeft geweigerd zichzelf aan te geven. Vermoed wordt dat hij nu in de Verenigde Staten is.Humala was van 2011 tot 2016 de president van Peru. Hij was een bondgenoot van de voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, die deze week tot negen en een half jaar gevangenisstraf voor corruptie is veroordeeld. Ook zijn aanklachten zijn het gevolg vanDe Braziliaanse onderzoeken hebben ontbloot wat wordt aangeduid als het grootste nationale corruptieschandaal aller tijden. Het onderzoek heeft geleid tot beschuldigingen tegen vele bekende politici van het continent. Voormalige president Ricardo Martinelli van Panama, en Mauricio Funes van El Salvador, behoren ook tot degenen die ervan worden beschuldigd smeergeld te hebben ontvangen.De huidige president van Brazilië, Michel Temer, wacht momenteel af of een omkopingszaak tegen hem naar het Hooggerechtshof van het land zal gaan.