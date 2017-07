De bond vindt dat de korpsleiding niet de juiste artikelen van de wet heeft toegepast, waardoor er sprake zou zijn van willekeur. Het ministerie is het niet mee eens met de bond en heeft de zaak met succes bij de kortgedingrechter verdedigd. Minister Ferdinand Welzijn, die waarneemt op Justitie en Politie, zegt aan Starnieuws dat hij op dit moment niet in wil gaan op deze kwestie. Er is volgens de minister nog ruimte voor het bespreekbaar maken van de pijnpunten met de bond. Hij bevestigt dat de geplande bevorderingen van officieren gewoon doorgaat.De SPB heeft aangegeven dat de inspecteursopleiding in oktober vorig jaar oktober is afgesloten met het bekendmaken van de geslaagden. De bevordering zou aanvankelijk in december 2016 plaatsvonden, maar is niet doorgegaan. Een tweede datum werd bepaald in februari, maar ook toen ging de bevordering niet door. Daarna bleek volgens de bond dat de vaststelling van de rangorde niet klopte. De toenmalige korpschef heeft ondanks toezeggingen een onjuiste lijst doorgestuurd naar het ministerie. Ook nu blijkt volgens de bond de lijst en de rangorde niet helemaal te kloppen. Bovendien worden 70 van de 98 geslaagde cursisten bevorderd. De SPB hoorde formeel pas gisteren over de bevordering. De bevordering is aangevochten, zonder het gewenste resultaat.