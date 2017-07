Etentje in Nickerie waarbij partijtoppers de minderbedeelden hebben bediend. (Foto: PL)





PL-voorzitter Paul Somohardjo verzekert dat voor alles wordt gezorgd, van transport tot en met voeding en vertier. Hij stelt dat de ouderen en bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om te genieten van de rijke cultuur en natuur die Suriname biedt. Er zullen immers optredens zijn van diverse culturele groepen, en niet alleen de Javaanse, benadrukt Somohardjo.Het is de bedoeling om tijdens deze manifestatie de gotong-royong-gedachte goed tot uiting te laten komen: samenwerken, samen de kosten delen, samen de Bigisma Dey en de Day of the Wong Jawa vieren. Senioren kunnen zich tot en met 31 juli 2017 registreren bij alle PL-kernen in hun buurt. “Op die manier weten we hoeveel mensen belangstelling hebben en dat is belangrijk voor ons om het geheel goed te kunnen organiseren. Dan weten we hoeveel bussen we moeten inzetten en voor hoeveel mensen we moeten koken. Het is trouwens wel een PL Bigisma Dey, maar alle seniore burgers, ongeacht hun politieke kleur of etniciteit, zijn welkom,” benadrukt de PL-voorzitter.De gotong-royong-gedachte is volgens de PL eerder goed tot uiting gekomen tijdens een VIP-etentje voor minderbedeelden en behoeftigen in Nickerie op 8 juli. De PL had hiervoor ruim 250 personen uitgenodigd, maar samen met leden en sympathisanten waren er in totaal ruim duizend personen aanwezig. Vooral de ouderen en minderbedeelden waren bijzonder erkentelijk voor het feestelijke maal dat zij voorgeschoteld kregen. Daarbij zijn ook de stonfutu’s van de partij in de bloemetjes gezet. Toppers van de partij hebben de genodigden bediend. Deze activiteit viel samen met bodo kupat, een bodoviering die traditioneel ongeveer een week na het vasten plaatsvindt.Het werk is samen gedaan en de onkosten zijn ook samen gedeeld. “Voor wat betreft Nickerie, hebben we ons doel bereikt. Bovendien hebben we de gotong-royong-boodschap kunnen doorgeven”, verklaart de PL-voorzitter. Als elke organisatie zo een activiteit eens in de maand op zich neemt, dan kunnen de behoeftigen zich twaalf keer per jaar op die extra aandacht verheugen, stelt de partijvoorzitter.