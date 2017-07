Een politieman verbonden aan de afdeling Forensische Opsporing is gehoord. Hij verklaarde dat hij geen remsporen heeft gezien toen hij ter plekke aankwam. In het voertuig van de verdachte zag hij dat een radio losgeraakt was. Zijn conclusie was dat de verdachte haar voeten niet kon gebruiken om te remmen, omdat de radio los hing. Er was weinig spatie tussen haar benen en de losgeraakte radio. De verdachte verklaarde dat ze wel kon remmen, maar zij kan zich niet meer herinneren of ze wel of niet geremd had. Gelet op de schade aan de voertuigen, concludeerde de politieman dat er met een hoge snelheid gereden moest zijn. Hij trof de verdachte niet ter plekke aan en kon dus niet natrekken of zij haar benen vrij kon bewegen. Aan de hand van de situatie die hij daar aantrof, trok hij zijn conclusie.De kantonrechter vroeg de verdachte of zij eerder die duizeligheid had. Ze antwoordde dat het slechts die dag was. Niet ervoor en ook niet erna. Ze was naar de Spoedeisende Hulp gestuurd en daar bleek alles in orde te zijn. De rechter vindt het vreemd dat de verdachte niet een grondige check up heeft laten doen. Karamatali wil op de rechtszitting van 9 oktober de resultaten van de algehele check up zien. Volgens haar is dat van belang voor de teruggave van het rijbewijs.Wanita Ramnath