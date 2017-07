Het slachtoffer lag zes weken in het ziekenhuis. Daarna was hij maanden in een rolstoel, voordat het gips van het been en de arm verwijderd kon worden. Hierdoor heeft de achttienjarige scholier dit schooljaar verloren. De bromfiets was ook behoorlijk beschadigd.De verdachte had voorrang gekregen van overige weggebruikers. Echter, hij zag het slachtoffer niet aankomen. “Door mijn onoplettendheid is dit gebeurd. Als ik de tijd terug zou kunnen draaien, zou ik echt niet uit huis zijn geweest die dag. Ik heb er zoveel spijt van”, zegt Rudi T. aan kantonrechter Danielle Karamatali. Op de strafzitting van 10 augustus wil de kantonrechter een getuige horen in deze zaak.Wanita Ramnath