De vrouw verklaarde dat zij bezig was gras te snijden op de berm. Het slachtoffer kwam naar haar toe, maar werd aangereden door de buschauffeur. Ze zag de bus in een grote snelheid een andere bus inhalen. Hij reed de voetganger aan en daarna raakte hij de zijspiegel van de ingehaalde bus ook. Hij reed door, keerde daarna terug, nam het slachtoffer mee in de bus en ging naar een politiepost. De verdachte verklaarde dat er een verzakking was op de weg, daarom moest hij uitwijken. Die verzakking op de route was hem niet bekend.Officier van justitie, Bibian Tjin Liep Shie, vroeg de man hoelang hij op die route rijdt. De verdachte beweerde dat hij al twee jaren lang die route rijdt. Drie keren per week en zeven ritten per dag. Dat weggedeelte met de verzakking passeert hij zowel op de heen- als terugweg. Ze vroeg zich af hoe de man een verzakking van 200 m lang niet kent. Een collega van hem zou verklaard hebben dat de verdachte al langer dan vier jaar die route onderhoudt.Nadat M.M. het slachtoffer naar het politiebureau had gebracht, heeft hij niet meer naar hem geïnformeerd. De man had een gebroken rib en zijn handen beven en trillen sedert de aanrijding. Hij kreeg ook een slag aan zijn hoofd. De verdachte is eerder gevonnist voor een aanrijding met een dodelijke afloop. Hij zat toen, in 2012, met een collega in een auto en hij bestuurde het voertuig. De collega overleefde het ongeval niet. Ook heeft hij de Rijwet overtreden in maart 2017. Toen de officier van justitie hem hiermee confronteerde, zei de verdachte dat hij zich niet meer kan heugen. Er is besloten om het dossier te lichten en de verdachte dan met de informatie daaruit te confronteren. De kantonrechter vindt het vreemd dat een collega doodgaat, terwijl hij het voertuig bestuurt, en de verdachte kan zich niets meer heugen erover. Op 10 augustus zal het dossier op de strafzitting besproken worden.Wanita Ramnath