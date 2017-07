Een toestel komt aan op de luchthaven op St. Maarten. (Archieffoto: Princess Juliana Airport)





Strandgangers kunnen naar het hek van de luchthaven lopen als vliegtuigen opstijgen. Ze maken er een hele happening van om zich vast te klampen aan het hekwerk wanneer vliegtuigen zich opmaken om op te stijgen.De politie zegt dat de 57-jarige vrouw het hek had vastgehouden, voordat de kracht van de straalmotoren haar naar achteren wierp, waardoor ze ernstige verwondingen opliep. Ze werd behandeld in het ziekenhuis, maar heeft het niet gehaald.Het bijzondere strandgebied op het Nederlandse grondgebied is populair bij toeristen, mede omdat de vliegtuigen extreem laag over het zand vliegen voordat ze landen. Het begin van de landingsbaan ligt op slechts 50 meter van het hek op Maho Beach, en ongeveer dezelfde afstand tot de waterlijn.Er zijn opvallende waarschuwingsborden in de buurt die strandgangers opdragen om niet te dicht bij het hek te staan wegens de gevaarlijke luchtvlagen. Ondanks het gevaar, toont een aantal video's die online circuleert, dat toeristen zich vasthouden aan het hek om te voorkomen dat ze worden weggeblazen - en in sommige gevallen worden ze bijna van de grond opgeheven.De Toerisme-directeur van het eiland, Rolando Brison, vertelde de New Zealand Herald dat hij de familie van de overleden vrouw had gesproken. "Ik ontmoette de familie van de overledene vanavond en ofschoon ze begrepen dat wat ze deden, verkeerd was, door de duidelijk zichtbare gevaartekens, betreuren zij het dat ze het risico namen dat op de slechtst mogelijke manier is geëindigd,” zei hij.De krant zei ook dat het vliegtuig dat opsteeg een Boeing 737, een grote commerciële jet, was. Een aantal lokale media meldde dat de vrouw haar hoofd op beton sloeg toen ze van het hek werd teruggeblazenIn een verklaring zegt de politie van Sint Maarten-politie dat ze dagelijks naar het gebied gaan om toeristen te ontmoedigen om zich aan de hekken te klampen. "Het landen en opstijgen van alle soorten en omvang van vliegtuigen op de internationale luchthaven van Sint Maarten is wereldwijd bekend als belangrijke toeristische attractie," stelt de politie. "Vele toeristen komen naar het eiland om de opwinding te ervaren van het landen van vliegtuigen die laag boven hun hoofden vliegen. Ze houden zich vast aan de hekken van het vliegveld en trotseren de straalvlucht van grote vliegtuigen bij het opstijgen. Dit is echter extreem gevaarlijk."