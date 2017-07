Met rillingen van afgrijzen en ongeloof hebben wij nota genomen van de uitspraken van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het heeft even geduurd om te reageren omdat het bij ons gewoon niet in kan dat een bestuurlijke verantwoordelijke van dit niveau zich op die manier uitlaat.Twee dingen zijn in onze ogen extra bezwarend: 1. Het is niet de eerste keer dat deze zelfde minister zich zo onethisch heeft uitgelaten (denkt u aan de arrestatie van een vermeende pedofielen netwerk in Suriname) en 2. Het gaat wel om een minister van 'HET OPVOEDINGS MINISTERIE' die zich er extra van doordrongen moet zijn dat hij zijn emoties moet bedwingen, welke vermeende leugen ook verteld wordt!Dan geef je desnoods een schriftelijke verklaring waarin je de vermeende leugens of opmerkingen op een ethische en professionele wijze weerspreekt of verheldert. Dan hoef je niet in de verleiding te geraken om je op die manier te laten gaan, dat Is pas correct, getuigt van beschaving en tact.De (liederlijke) taal gebezigd in het interview, is niet alleen afkeurenswaardig maar ronduit onbeschoft, denigrerend en volstrekt respectloos, terwijl deze minister het heeft over respect in zijn 'betoog'?! Leren wij onze kinderen als opvoeders dat wij zo te keer moeten gaan elke keer als wij ons gekwetst voelen of als wij vinden dat mensen liegen voor ons?Minister om onze kinderen te beschermen en om u te beschermen, overweeg een schriftelijke verklaring (in het vervolg) en vermijdt elk interview als u weet dat u nog niet 'afgekoeld' bent. 'Anger management' zou een goed alternatief zijn.Het wordt nu eens tijd om lieden tegen zichzelf te beschermen indien ze hoge functies ambiëren, geen drempelvrees kennen en vervolgens een gedrag hebben van ongeleide projectielen als ze niet met spanningsvelden kunnen omgaan.FOEI TOCH MINISTER, HOUD DE EER AAN UZELF EN BEDANK.