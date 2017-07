Assembleelid Carl Breeveld





"Duidelijk is wel dat het nieuwe Wetboek van Strafrecht reeds ruime mogelijkheid biedt om tot bestrijding van corruptie over te gaan. Helaas gebeurt dat niet omdat de politieke wil ontbreekt," stelt de politicus. Hij vindt het schandalig dat er bijvoorbeeld CLAD rapporten zijn, die de regering links laat liggen, terwijl uit de inhoud duidelijk blijkt hoe er gestoeid is met staatsmiddelen. "We blijven echter positief over elk nieuw wetsproduct dat transparantie van beleid kan vergroten en curatief ook verdachten in beeld brengt waarbij gerechtelijke stappen volgen," merkt Breeveld op.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de behandeling van de Anti-corruptiewet op de agenda geplaatst, nadat de regering uitstel vroeg, omdat zij meer tijd nodig heeft om vragen die gesteld zijn over het Ontwikkelingsplan en de begroting, te beantwoorden. De regering komt nu dinsdag aan het woord. In de commissie van rapporteurs van de Anti-corruptiewet hebben verder zitting: André Misiekaba (voorzitter), Asiskumar Gajadien, Celsius Waterberg, Gregory Rusland, Ronnie Brunswijk en Amzad Abdoel. De openbare vergadering is uitgeschreven voor 11.00 uur.