Sinds het afgelopen weekend is de bond in staking omdat de leden het niet eens zijn met het resultaat van de onderhandeling over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).Na de pleidooien zal de kortgedingrechter een comparitie houden tussen de partijen. Als ten overstaan van de rechter geen overeenstemming wordt bereikt, zal er vonnis geveld worden. De directie heeft besloten de rechter in te schakelen nadat de bond het advies van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname naast zich heeft neergelegd.Berenstein vindt dat de Bemiddelingsraad zelf ervoor gezorgd heeft dat het advies naast zich is neergelegd door de algemene ledenvergadering. De Bemiddelingsraad is ingeschakeld door de bond. Terwijl de staking voortduurt, zorgen directie en staf ervoor dat het water blijft stromen uit de kraan. De directie wacht het oordeel van de rechter af.